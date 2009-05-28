Курсовая для студентки ин. яза.

Срочно нужна курсовая для студентки 4 курса ин. яза. - к 25 мая.

Тема не сформулирована. Ее нужно сформулировать.

Обязательно должно быть введение (цели, задачи и т.д.) и заключение соответственно.

В теоретической части нужно написать о зоонимах в английском языке. И как они представлены в пословицах и поговорках. Я так думаю, что описать их виды и т.п.

В практической части я дам классификацию зоонимов и предоставлю примеры в пословицах и поговорках английского языка. Нужно будет их оформить и сделать соответствующие выводы.

По количеству страниц - не менее 40.

Эта курсовая является продолжением курсовой 3 курса. Её предоставлю. Есть кое-какие наработки материала.

Предпочтение будет отдано бюджетному варианту.