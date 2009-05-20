Реферат естествознание (Срочно)

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Завершен2 заявки210 просмотров

1.Естествознание: построить эко-систему открытого моря, описать деструктивное вмешательство на: консументы второго порядка; консументы первого порядка; на почву (экологическая катастрофа)

срок 15,05 до20,00мск

объем до10 листов плагиат от75%

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16 лет назад
vlad2111
47 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
34 отзыва

Выбранный исполнитель

TAT2001
125 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
$10
1 день
Отличная работа выполненная в рекордно короткие сроки, от сотруднечества только положительные эмоции. Обязательно обращусь

Заявки фрилансеров

TAT2001
125 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
2 отзыва
16 лет назад