Курсовая работа по технической механике

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Завершен2 заявки203 просмотра

Необходимо выполнить курсовую работу по технической механике.

Всего четыре задания.

Варианты выполнения: №2,18,28,34

Каждый пример должен быть подробно расписан!!!

Срок выполнения 17.05.2009 до 12.00

Оплата работы после ее проверки или 50% проверяю и оплачиваю и оставшиеся 50% проверяю и оплачиваю.

Жду предложений по цене.

Файл с заданиями в прикрепленном файле!!!

16 лет назад
Ochnik-Zaochnik
Евгений 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

Igor_Taran
51 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$25
2 дня
Игорь прекрасно справился с заданиями по технической механике. Работа была выполнена с подробными объяснениями по каждому заданию и точно в срок! Рекомендую Игоря, как человека, который прекрасно выполняет сложные задания в сжатые сроки.
Евгений четко оговорил условия и поставил задачу, своевременно и в полном объеме оплатил работу. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Igor_Taran
51 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад

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