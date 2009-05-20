Курсовая, access 2003

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Завершен3 заявки183 просмотра

Добрый день уважаемые фрилансеры.

Необходимо написать 2 простенькие БД и описать их работу (описать таблицы, взаимосвязь полей...) Все оформить формами.

Подробное ТЗ в приложении

Сроки до понедельника.

Предложения оставлять ТОЛЬКО тут!

Приоритет - низкая цена.

16 лет назад
tehnogorod
Артем 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

erasernick
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$20
4 дня
Выполнил все лучшем виде, немного задержал по срокам, но это в моем случае не сильно кретично. Рекомендую.
Без проволочек получил задание. Оплатил без задержек. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

erasernick
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад