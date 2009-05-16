Курсовая работа по электротехнике и электронике

Необходимо выполнить курсовую работу по электротехнике и электронике.

В прикрепленных файлах Задания для выполнения.

Дело в том что в данной работе все решено, но не построены векторные диаграммы к каждому заданию.

Необходимо:

в задании №3 только построить диаграмму тока и напряжения

в задании №16 только построить векторную диаграмму токов и напряжения

задание №22 полностью решить, т.к. оно не решено

в задании №37 построить векторную диаграмму напряжений и токов и определить линейные токи

в задании №47 построить только векторную диаграмму.

Срок выполнения 17.05.2009 до 13.00

Оплата работы после ее проверки или 50% проверяю и оплачива и оставшиеся таким же образом

Жду предложений по цене!!!

Готовые задания вышлю на электронную почту т.к. размер файла не позволяет разместить!!!