Курсовая работа по электротехнике и электронике

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Необходимо выполнить курсовую работу по электротехнике и электронике.

В прикрепленных файлах Задания для выполнения.

Дело в том что в данной работе все решено, но не построены векторные диаграммы к каждому заданию.

Необходимо:

в задании №3 только построить диаграмму тока и напряжения

в задании №16 только построить векторную диаграмму токов и напряжения

задание №22 полностью решить, т.к. оно не решено

в задании №37 построить векторную диаграмму напряжений и токов и определить линейные токи

в задании №47 построить только векторную диаграмму.

Срок выполнения 17.05.2009 до 13.00

Оплата работы после ее проверки или 50% проверяю и оплачива и оставшиеся таким же образом

Жду предложений по цене!!!

Готовые задания вышлю на электронную почту т.к. размер файла не позволяет разместить!!!

16 лет назад
Ochnik-Zaochnik
Евгений 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

behindmirror
Олег 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$10
2 дня
Олег прекрасно справился с работой. Работа была выполнена на высоком уровне даже быстрее чем того требовали сроки. Рекомендую Олега, как отличного исполнителя. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Четкая формулировка задания, оперативность, содействие в работе и адекватная оплата - это признаки хорошего заказчика. И Евгений полностью соответствует этим требованиям. Рекомендую, отличный заказчик!

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behindmirror
Олег 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад