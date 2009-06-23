Курсовая по экономике

$30
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Завершен8 заявок247 просмотров

Тема: Особенности конкуренции на российских рынках

План.

Введени

1.Развитие конкуренции на современных рынках.

1.1 Изменение факторов внешней и внутреней среды и их влияние на конкуренцию

1.2 Модель совершенных рынков.

1.3 Методы конкуренции

2 Конкуренция на российских рынках

2.1 Особенности конкуренции на российских рынках

2.2 Конкурентные стратегии российских фирм

2.3 Конкуренция российских фирм в период кризиса.

Заключение

Объем 35-40стр.

16 лет назад
mall
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

vik-freelance
Плужников 
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
66 отзывов(-3)
16 лет назад
$30
3 дня
Очень положительный человек, понравилось работать с ним, всем советую.
Отличное сотрудничество, оплата без задержек.

Заявки фрилансеров

vik-freelance
Плужников 
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
66 отзывов(-3)
16 лет назад