Тема:Совершенствование кадрового менеджмента ( на примере.....), данные о фирме в отчете по практике... Объем-80 страниц проверка на плагиат от 80% Срок 28 мая 14 мск Делать ...
Курсовая по экономике
Тема: Особенности конкуренции на российских рынках
План.
Введени
1.Развитие конкуренции на современных рынках.
1.1 Изменение факторов внешней и внутреней среды и их влияние на конкуренцию
1.2 Модель совершенных рынков.
1.3 Методы конкуренции
2 Конкуренция на российских рынках
2.1 Особенности конкуренции на российских рынках
2.2 Конкурентные стратегии российских фирм
2.3 Конкуренция российских фирм в период кризиса.
Заключение
Объем 35-40стр.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен16 лет назад
Требуется написать третью главу диплома по теме "Особенности формирования и распределения прибыли на предприятии". Срок - 18 мая вечер.Завершен16 лет назад
- $50
Сделать курсовую по дисциплине "Организация, технология и проектирование предприятия", тема "Роль оптовой торговли в системе хозяйственных отношений". Срок 5 дней.Завершен16 лет назад
Срочно нужна курсовая для студентки 4 курса ин. яза. - к 25 мая. Тема не сформулирована. Ее нужно сформулировать. Обязательно должно быть введение (цели, задачи и т.д.) и заключение ...Завершен16 лет назад
Необходимо выполнить курсовую работу по электротехнике и электронике. В прикрепленных файлах Задания для выполнения. Дело в том что в данной работе все решено, но не построены векторные диаграммы к каждому заданию. ...Завершен16 лет назад
Необходимо выполнить курсовую работу по технической механике. Всего четыре задания. Варианты выполнения: №2,18,28,34 Каждый пример должен быть подробно расписан!!! Срок выполнения 17.05.2009 до 12.00 Оплата работы после ее проверки или ...Завершен16 лет назад
Добрый день уважаемые фрилансеры. Необходимо написать 2 простенькие БД и описать их работу (описать таблицы, взаимосвязь полей...) Все оформить формами. Подробное ТЗ в приложении Сроки до понедельника. ...Завершен16 лет назад
1.Естествознание: построить эко-систему открытого моря, описать деструктивное вмешательство на: консументы второго порядка; консументы первого порядка; на почву (экологическая катастрофа) срок 15,05 до20,00мск объем до10 листов плагиат от75% пишите цену и ...Завершен16 лет назад
Тема "Анализ товаров и товварной политики на примере предприятия". Первая глава готова, а вот со второй и третьей возникли проблемы. Специальность: МаркетингОбщий объём работы составляет от 60 ...Завершен16 лет назад
> Тип работы: Курсовая работа > Предмет: Теория Автоматов > Тема работы: Разработка управляющих цифровых автоматов Мили и Мура ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт16 лет назад