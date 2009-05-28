Приватный проект для Татьяны Цехан

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Завершен1 заявка155 просмотров

Требуется написать третью главу диплома по теме "Особенности формирования и распределения прибыли на предприятии".

Срок - 18 мая вечер.

16 лет назад
axu78
Елена 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Tanjuscha
39 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад
$20
3 дня
Очередной проект с Татьяной завершился отличным результатом. Работа сдана в срок, все требования по содержанию и оформлению выполнены в полном объеме. Татьяна всегда на связи, доброжелательна и приятна в общении. Будем рады еще поработать.
Приятно работать с заказчиком: четко поставленные требования к заданию, быстрое реагирование на вопросы, оплата в оговоренный срок.

Заявки фрилансеров

Tanjuscha
39 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад

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