Татьяна Цехан TanjuschaTanjuscha
37 летУкраина/Ровно
15 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Экономика и финансы любой сложности. Переводы En>Ru, Pl>Ru.
Academic Background: Achieved Specialist of Science Degree in Management from Rivne State Humanitarian University, Ukraine, in the year 2008. Diploma with honours.
2008 - Freelancing translator (rus>eng, eng>rus, eng>ukr, rus>ukr, eng>pol, pol>eng)
Specializations: Economics, Banking and Financial, Business Administration and Management, Marketing, Medicine, Computer and Information Sciences, Technology, Education, etc.
Computer Skills:
• Knowing Office Package.
• Knowing 1С:Enterprise.
• Touch typing 400 signs per minute.
Languages Skills: Russian, Ukrainian, English, Polish.
Unlimited Internet Access.
Портфолио
- Курсовая по бухучету461 просмотр
- Микроэкономика271 просмотр
- Статистика244 просмотра
- Autosubjects, RU>EN241 просмотр
- Annuity,RU>EN225 просмотров
- Management, DE>EN262 просмотра
- Wideokursy, RU>PL293 просмотра
- Economics, UA>EN255 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
0 баллов
13 лет назад
Крайне безответственный автор. Взяла на выполнение работу, переносила сроки несколько раз, дотянула до того, что уже последний день сдачи в вузе клиента. На просьбу - вышлете хотя бы часть, чтобы успокоить клиента в том, что работа идет, она заявляет: Сделайте предоплату 50%. О предоплате никакой речи не шло изначально! Тем более с учетом сорванных сроков. Потом заявляет, что я мошенник. МОШЕННИЦА - это Татьяна. О какой оплате может идти речь? работу я не видел ее в глаза!!!
Ответный отзыв
Внимание, МОШЕННИК!!! Выполняла ему две работы, оплаты получила - ноль. Владимир - вы первый такой бессовестный кидала, которого я встречала в фрилансе. Уважаемые фрилансеры, берегитесь, ведь очень обидно потратить силы и время на недобросовестного человека! Если решитесь с ним работать, участвуйте в проекте через сервис безопасного проведения сделок. Владимир, вы - кидала! И те, кто будет иметь неосторожность с вами сотрудничать, рано или поздно в этом убедятся! Не врите!!! Работу получили через два дня после выбора исполнителем!
$10
10 баллов
14 лет назад
Очередное успешное сотрудничество ;-)
Ответный отзыв
Все гуд! Спасибо за работу :)
$15
10 баллов
14 лет назад
Отличный исполнитель, оперативная и качественная работа!
Ответный отзыв
Евгений – ответственный заказчик, и по-человечески общаться с ним приятно. Рада сотрудничеству! Берите пример... ;)
$20
10 баллов
14 лет назад
Спасибо. Работа была сделана в срок и согласно всем моим требованиям.
Ответный отзыв
Работала с Андреем, понятно и быстро объясняет свои пожелания, своевременно оплачивает заказы. Осталась довольна сотрудничеством:)
$20
10 баллов
15 лет назад
Очередной проект с Татьяной завершился отличным результатом. Работа сдана в срок, все требования по содержанию и оформлению выполнены в полном объеме. Татьяна всегда на связи, доброжелательна и приятна в общении. Будем рады еще поработать.
Ответный отзыв
Приятно работать с заказчиком: четко поставленные требования к заданию, быстрое реагирование на вопросы, оплата в оговоренный срок.