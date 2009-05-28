Tanjuscha

Татьяна Цехан Tanjuscha

 
37 летУкраина/Ровно
15 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Экономика и финансы любой сложности. Переводы En>Ru, Pl>Ru.

Academic Background: Achieved Specialist of Science Degree in Management from Rivne State Humanitarian University, Ukraine, in the year 2008. Diploma with honours.

2008 - Freelancing translator (rus>eng, eng>rus, eng>ukr, rus>ukr, eng>pol, pol>eng)

Specializations: Economics, Banking and Financial, Business Administration and Management, Marketing, Medicine, Computer and Information Sciences, Technology, Education, etc.

Computer Skills:

• Knowing Office Package.

• Knowing 1С:Enterprise.

• Touch typing 400 signs per minute.

Languages Skills: Russian, Ukrainian, English, Polish.

Unlimited Internet Access.

Портфолио
Отзывы заказчиков
analitik-barn
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$30
0 баллов
13 лет назад
Курсовая по бухучету
Крайне безответственный автор. Взяла на выполнение работу, переносила сроки несколько раз, дотянула до того, что уже последний день сдачи в вузе клиента. На просьбу - вышлете хотя бы часть, чтобы успокоить клиента в том, что работа идет, она заявляет: Сделайте предоплату 50%. О предоплате никакой речи не шло изначально! Тем более с учетом сорванных сроков. Потом заявляет, что я мошенник. МОШЕННИЦА - это Татьяна. О какой оплате может идти речь? работу я не видел ее в глаза!!!
Внимание, МОШЕННИК!!! Выполняла ему две работы, оплаты получила - ноль. Владимир - вы первый такой бессовестный кидала, которого я встречала в фрилансе. Уважаемые фрилансеры, берегитесь, ведь очень обидно потратить силы и время на недобросовестного человека! Если решитесь с ним работать, участвуйте в проекте через сервис безопасного проведения сделок. Владимир, вы - кидала! И те, кто будет иметь неосторожность с вами сотрудничать, рано или поздно в этом убедятся! Не врите!!! Работу получили через два дня после выбора исполнителем!
Ответный отзыв
inoline
39 летСербия
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Курсовая работа по предмету "Ценообразование"
Очередное успешное сотрудничество ;-)
Все гуд! Спасибо за работу :)
Ответный отзыв
inoline
39 летСербия
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Курсовая работа "Финансовый менеджмент"
Отличный исполнитель, оперативная и качественная работа!
Евгений – ответственный заказчик, и по-человечески общаться с ним приятно. Рада сотрудничеству! Берите пример... ;)
Ответный отзыв
759707161715
Андрей 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
год назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Курсовая по микроэкономике
Спасибо. Работа была сделана в срок и согласно всем моим требованиям.
Работала с Андреем, понятно и быстро объясняет свои пожелания, своевременно оплачивает заказы. Осталась довольна сотрудничеством:)
Ответный отзыв
axu78
Елена 
45 летКитай
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Приватный проект для Татьяны Цехан
Очередной проект с Татьяной завершился отличным результатом. Работа сдана в срок, все требования по содержанию и оформлению выполнены в полном объеме. Татьяна всегда на связи, доброжелательна и приятна в общении. Будем рады еще поработать.
Приятно работать с заказчиком: четко поставленные требования к заданию, быстрое реагирование на вопросы, оплата в оговоренный срок.
Ответный отзыв