Крайне безответственный автор. Взяла на выполнение работу, переносила сроки несколько раз, дотянула до того, что уже последний день сдачи в вузе клиента. На просьбу - вышлете хотя бы часть, чтобы успокоить клиента в том, что работа идет, она заявляет: Сделайте предоплату 50%. О предоплате никакой речи не шло изначально! Тем более с учетом сорванных сроков. Потом заявляет, что я мошенник. МОШЕННИЦА - это Татьяна. О какой оплате может идти речь? работу я не видел ее в глаза!!!