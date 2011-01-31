analitik-barn

Очень жаль писать негативный отзыв Владимиру, с которым сотрудничали не по 1 проекту. Всегда все было хорошо. Однако в рамках данного проекта Владимиром так и не было проведена оплата: 1. Сначала его помощница писала, что он уехал в отпуск. Я ждала 2. После Владимир написал, что якобы у клиента возникли сомнения относительно работы и он подает их на экспертизу. Я ждала результата 3. Срок был установлен 7.10. Именно этот день Владимир указал окончательный день оплаты. Сегодня уже 14.10, но оплаты так и нет. На письма Владимир не отвечает. Не советую сотрудничать с данным заказчиком не при каких обстоятельствам. Также напишу претензию в платежную систему заказчика, для блокировки его кошельков.