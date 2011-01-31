analitik-barn

Владимир Владимиров analitik-barn

 
42 годаРоссия/Барнаул
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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Отзывы фрилансеров
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$30
0 баллов
12 лет назад
Курсовые по педагогике
Очень жаль писать негативный отзыв Владимиру, с которым сотрудничали не по 1 проекту. Всегда все было хорошо. Однако в рамках данного проекта Владимиром так и не было проведена оплата: 1. Сначала его помощница писала, что он уехал в отпуск. Я ждала 2. После Владимир написал, что якобы у клиента возникли сомнения относительно работы и он подает их на экспертизу. Я ждала результата 3. Срок был установлен 7.10. Именно этот день Владимир указал окончательный день оплаты. Сегодня уже 14.10, но оплаты так и нет. На письма Владимир не отвечает. Не советую сотрудничать с данным заказчиком не при каких обстоятельствам. Также напишу претензию в платежную систему заказчика, для блокировки его кошельков.
ev-geniya
Евгения 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
$120
10 баллов
13 лет назад
Дипломная работа по истории
Спасибо Владимиру за интересный проект! Рекомендую всем фрилансерам как надежного Заказчика!
Удачное сотрудничество! Автор постоянно на связи, доброжелательна, грамотна. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
llaaws
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$25
10 баллов
13 лет назад
Курсовая по растениеводству
Хороший заказчик: разъяснения по заказу были сформулированы точно и вовремя, и оплата по договоренности была проведена. Рекомендую).
Только положительные впечатления от сотрудничества. Тамара точно в срок выполнила работу точно по требованиям. Спасибо! буду обращаться еще.
Ответный отзыв
aksi1
Мария 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Диплом по бухучету
Спасибо за работу и совевременную оплату. все условия сотрудничества соблюдены
Сотрудничеством доволен, сроки точно соблюдаются, работа на достойном уровне.
Ответный отзыв
BubaSv
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$33
10 баллов
13 лет назад
2 глава диплома по бухучету
С Владимиром работала уже не по одному проекту и сотрудничеством всегда оставалась довольна! Очень порядочный и тактичный заказчик, оплата всегда вовремя!Рекомендую!
Спасибо за работу!Очень хороший автор, приятный в общении человек!
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