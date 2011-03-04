Курсовая по растениеводству

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Завершен5 заявок174 просмотра

Тема: защита растений (морковь)

МУ вышлю по запросу, пишите адрес эл.почты

цена 800 руб.

срок выполнения - до 7.02

14 лет назад
analitik-barn
Владимир 
43 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

llaaws
Тамара 
43 года
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$25
5 дней
Только положительные впечатления от сотрудничества. Тамара точно в срок выполнила работу точно по требованиям. Спасибо! буду обращаться еще.
Хороший заказчик: разъяснения по заказу были сформулированы точно и вовремя, и оплата по договоренности была проведена. Рекомендую).

Заявки фрилансеров

llaaws
Тамара 
43 года
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад