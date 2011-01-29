Диплом МВА

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Закрыт3 заявки151 просмотр

Инвестиционный менеджмент

Тема Обоснование целесообразности проекта открытия Торгового центра в г. Люберцы

объем 60-90 стр.

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

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Нет заявок фрилансеров