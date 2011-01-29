Курс - 5 Специальность - Ракетостроение Предмет - синтез РС Вид работы - курсовая Требования: см. вложение
Эффективность ракетных систем - курсовая
Курс - 5
Специальность - Ракетостроение
Предмет - эффективность РС
Вид работы - курсовая
Тема:
Алгоритм и программа моделирования боя системы ПРО,работающая в режиме одновременного распознавания ГЧ крылатых ложных целей. В программе Mathcad!
Требования: см. вложение
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