Эффективность ракетных систем - курсовая

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Курс - 5

Специальность - Ракетостроение

Предмет - эффективность РС

Вид работы - курсовая

Тема:

Алгоритм и программа моделирования боя системы ПРО,работающая в режиме одновременного распознавания ГЧ крылатых ложных целей. В программе Mathcad!

Требования: см. вложение

14 лет назад
Webw0rm
Юлия 
47 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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