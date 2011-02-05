Курсовая по маркетингу (3 глава) Срочно!

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Завершен1 заявка162 просмотра

Здравствуйте!

Необходимо выполнить третью главу курсовой работы по маркетингу.

Объем 15 страниц (план в приложении).

Сроки - завтра!!! к 8.00 по Москве!!!

Отправлять по пунктам, чтобы я была уверена в том, что работа идет и завтра утром клиент сможет получить заказ.

Оплата - обсуждается.

14 лет назад
LMV
49 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

kaleval
40 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Своим сотрудничеством с Мариной осталась очень довольна, заказ был интересный и оплата достойная. Желаю ей удачи в своей работе!

Заявки фрилансеров

kaleval
40 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад