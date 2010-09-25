Аспирант, преподаватель ВУЗа.
Пишу работы по маркетингу, менеджменту, экономике, ЛОГИСТИКЕ, ТУРИЗМУ, рекламные слоганы и вообще Я творческая личность. работы по ГОСТу в установленные сроки.
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
13 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$15
10 баллов
13 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$30
10 баллов
13 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$15
10 баллов
13 лет назад
Работа была выполнена своевременно. Все исправления внесены в указанный срок. Спасибо большое)
Рефераты, Курсовые и Дипломы
4 отзыва
от $20
от 7 дней
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
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Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
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Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $1
от 1 дня
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