kaleval

Екатерина Путилина kaleval

 
39 летРоссия/Саратов
13 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Аспирант, преподаватель ВУЗа.

Пишу работы по маркетингу, менеджменту, экономике, ЛОГИСТИКЕ, ТУРИЗМУ, рекламные слоганы и вообще Я творческая личность. работы по ГОСТу в установленные сроки.

[email protected]

Отзывы заказчиков
LMV
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Курсовая работа по маркетингу
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
LMV
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Курсовая по маркетингу (3 глава) Срочно!
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
cheldip
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Нужен реферат по логистике.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
helen30
Елена 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Курсовая работа
Работа была выполнена своевременно. Все исправления внесены в указанный срок. Спасибо большое)
Рефераты, Курсовые и Дипломы
4 отзыва
от $20
от 7 дней
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Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
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Редактирование и Корректура
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от 1 дня
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Стихи, Песни и Проза
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