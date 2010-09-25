Курсовая работа

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Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен7 заявок218 просмотров
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Курсовая работа по теме "Память.Особенности памяти умственно отсталых школьников, школьников с задержкой психического развития и школьников без патологии" Объем 35 страниц.

13 лет назад
helen30
Елена 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
kaleval
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$15
3 дня
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