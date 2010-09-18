Канд. диссертация по социологии

Специальность: музыкальный менеджмент или ART-менеджмент Тема диплома: "Менеджмент гастрольной деятельности" Объем: 75л. Сроки: до 10 октября План работы утвержден. Бюджет проекта фиксированный: 5 000 р. Работаю без предоплаты. Возможна оплата по частям. Деньги за работу будут перечислены через Web Money. Литература: ...
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Ищу специалиста, который сможет написать доброкачественную диссертацию по теме: "Формирование проф. компетенции будущих соц. работников в процессе работы в детском оздоровительном лагере".
Срок: 1 месяц.
Объем: 150-200л.
Бюджет: 400$. Работаю без предоплаты. Оплата будет происходить по частям.
План исследования утвержден. Более подробную информацию предоставлю исполнителю проекта.
Обязателен опыт выполнения подобных работ, наличие высшего образования.
Жду Ваших заявок и предложений на эл. адрес [email protected]. В тексте сообщения прошу указывать ссылку на проект.
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