Канд. диссертация по социологии

$400
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки133 просмотра
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Ищу специалиста, который сможет написать доброкачественную диссертацию по теме: "Формирование проф. компетенции будущих соц. работников в процессе работы в детском оздоровительном лагере".

Срок: 1 месяц.

Объем: 150-200л.

Бюджет: 400$. Работаю без предоплаты. Оплата будет происходить по частям.

План исследования утвержден. Более подробную информацию предоставлю исполнителю проекта.

Обязателен опыт выполнения подобных работ, наличие высшего образования.

Жду Ваших заявок и предложений на эл. адрес [email protected]. В тексте сообщения прошу указывать ссылку на проект.

13 лет назад
Xuk_sprava
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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