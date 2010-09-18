Канд. диссертация по социологии

Ищу специалиста, который сможет написать доброкачественную диссертацию по теме: "Формирование проф. компетенции будущих соц. работников в процессе работы в детском оздоровительном лагере".

Срок: 1 месяц.

Объем: 150-200л.

Бюджет: 400$. Работаю без предоплаты. Оплата будет происходить по частям.

План исследования утвержден. Более подробную информацию предоставлю исполнителю проекта.

Обязателен опыт выполнения подобных работ, наличие высшего образования.

Жду Ваших заявок и предложений на эл. адрес [email protected]. В тексте сообщения прошу указывать ссылку на проект.