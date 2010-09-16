Курсовая по ОНОТ

Тема: "Сексуальные мотивы в рекламе" Состоит из двух глав: Глава 1.Теоретические основы использования сексуального мотива в рекламе 1.1.Психологическое воздействие рекламы 1.2.Сексуальный мотив в психоаналитической ориентировочной рекламе Глава 2.Механизмы воздействия рекламы с сексуальным контекстом 2.1.Анализ механики воздействия сексуальной рекламы 2.2.Исследование методов использования сексуального мотива ...
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Тема «Анализ организации оплаты и стимулирования труда работников предприятий торговли (общественного питания) и пути повышения
их эффективности»
Введение.
1. Организация оплаты труда и стимулирования в торговле и основные пути ее совершенствования.
1.1. Сущность экономической категории «оплата труда».
1.2. Организация оплаты и стимулирования труда на предприятиях торговли: понятие, составляющие элементы и их характеристика.
1.3. Направления совершенствования организации оплаты и стимулирования труда работников торговли.
2. Анализ показателей, формирующих оплату и стимулирование труда на торговом предприятии.
2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика дея-тельности торгового предприятия.
2.2. Изучение систем оплаты и стимулирования труда на торговом предприятии в разрезе отдельных категорий персонала.
3. Анализ и оценка состояния организации оплаты и стимулирова-ния труда на торговом предприятии и пути их улучшения.
3.1. Анализ и оценка состояния и эффективности использования оплаты труда на торговом предприятии.
3.2. Анализ и оценка применяемых на торговом предприятии систем премирования работников.
3.3. Пути улучшения организации оплаты и стимулирования труда на торговом предприятии.
Заключение.
Библиографический список.
Приложения.
нужно сделать 2 и 3 главу.
срок 29.09
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