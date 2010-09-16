Курсовая по ОНОТ

Тема «Анализ организации оплаты и стимулирования труда работников предприятий торговли (общественного питания) и пути повышения

их эффективности»

Введение.

1. Организация оплаты труда и стимулирования в торговле и основные пути ее совершенствования.

1.1. Сущность экономической категории «оплата труда».

1.2. Организация оплаты и стимулирования труда на предприятиях торговли: понятие, составляющие элементы и их характеристика.

1.3. Направления совершенствования организации оплаты и стимулирования труда работников торговли.

2. Анализ показателей, формирующих оплату и стимулирование труда на торговом предприятии.

2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика дея-тельности торгового предприятия.

2.2. Изучение систем оплаты и стимулирования труда на торговом предприятии в разрезе отдельных категорий персонала.

3. Анализ и оценка состояния организации оплаты и стимулирова-ния труда на торговом предприятии и пути их улучшения.

3.1. Анализ и оценка состояния и эффективности использования оплаты труда на торговом предприятии.

3.2. Анализ и оценка применяемых на торговом предприятии систем премирования работников.

3.3. Пути улучшения организации оплаты и стимулирования труда на торговом предприятии.

Заключение.

Библиографический список.

Приложения.

нужно сделать 2 и 3 главу.

срок 29.09