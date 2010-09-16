Курсовой проект Таможенное регулирование ВЭД

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки101 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

ВЭД - Таможенное регулирование ВЭД и таможенная стоимость

Тема: Виды и содержание документов использованных для подтверждения таможенной стоимости.

30-35л.

Срок 23.09. (сноски, таблицы, графики )

13 лет назад
Bety888
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
mumitroll_miha
Алексей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$25
5 дней
  • Похожие заказы

  • Курсовая жилищное право

    Понятие.предмет источники договор социального найма сделки с жилищными помещениями залог ипотека нужно 30 листов цель. введение .задачи .структура . источники. пример.вывод. срок 19.09 10-00 МСК

    Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Диплом бухучет

    Дипломная работа. дисциплина: бухгалтерский учет, анализ и аудит тема: Бухгалтерский учет, анализ и аудит oплаты трудa в oрганизации (бюджeтные организации) Tип работы: Теоретическая с практикой срок: 12 дней. объем: 80-100 листов

    Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Курсовая

    Направление работы: Экономика Предмет: МВА Тема или краткое описание работы: Рoль ocобых (cпециальных) экoномических зoн в рaзвитии экoномики РФ Количество страниц: 25-30 Срoк : 1 день. до 18-00 пятницы (завтра) по МСК Вид работы: Курсовая Tип работы: Теоретическая Источники не лохматых годов. Примерный план(можно отходить от плана и предложить ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Введение для научной статьи по угол. процессу

    Необходимо написать введение к научной работе (7-8 листов 14 шрифт полуторный интервал) по уголовному процессу по теме "Обеспечение прав участников уголовного судопроизводства при окончании дознания с составлением обвинительного акта". В введении должны быть отражены актуальность ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Диссертация по хирургии (механическая желтуха)

    Канд. диссертация по хирургии. тема: Оптимизация диагностического алгоритма и повышение эффективности малоинвазивных хирургических вмешательств при механической желтухе. Материал собран. Требуется: статья - срочно (до 7 дней) и диссертация - основные главы (кроме введения и литобзора). В ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Диплом Гражданский процесс

    Дипломная работа на предмет Гражданский процесс на тему: Средства извещения и вызова в суд участников гражданского процесса: проблемы надлежащего извещения. Требования к дипломной работе: 1. Проверка на плагиат не меньше 60% от себя. 2. Работа должна быть не ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад