Курсовой проект Таможенное регулирование ВЭД

Понятие.предмет источники договор социального найма сделки с жилищными помещениями залог ипотека нужно 30 листов цель. введение .задачи .структура . источники. пример.вывод. срок 19.09 10-00 МСК
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ВЭД - Таможенное регулирование ВЭД и таможенная стоимость
Тема: Виды и содержание документов использованных для подтверждения таможенной стоимости.
30-35л.
Срок 23.09. (сноски, таблицы, графики )
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