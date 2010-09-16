Курсовая жилищное право

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт6 заявок154 просмотра
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Понятие.предмет источники

договор социального найма

сделки с жилищными помещениями

залог ипотека

нужно 30 листов цель. введение .задачи .структура . источники. пример.вывод.

срок 19.09 10-00 МСК

13 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
56 отзывов(-3)
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