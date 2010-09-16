Курсовая работа по механике

Дипломная работа на предмет Гражданский процесс на тему: Средства извещения и вызова в суд участников гражданского процесса: проблемы надлежащего извещения. Требования к дипломной работе: 1. Проверка на плагиат не меньше 60% от себя. 2. Работа должна быть не ...