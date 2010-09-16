Дипломная работа. дисциплина: бухгалтерский учет, анализ и аудит тема: Бухгалтерский учет, анализ и аудит oплаты трудa в oрганизации (бюджeтные организации) Tип работы: Теоретическая с практикой срок: 12 дней. объем: 80-100 листов
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Предмет : Исследование социально-экономических и политических процессов
Курсовая работа, тема и план во вложенке
Объем 15-20 стр.
цена 750 р
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