Диплом (Гос. служащий)

Курс: 5 Предмет: судостроение Вид работы: курсовая Объем: 20 Тема: Конструирование ДВС Доп.материалы ЗДЕСЬ: http://files.mail.ru/L820MR Срок сдачи: до 27.09
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Вид работы: Дипломная работа
Тема: Государственный и муниципальный служащий: проблемы статуса и профессиональной подготовки
Объём работы: 70-90 страниц
Антиплагиат: от 80%
Срок: готовая работа
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