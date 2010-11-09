Диплом, бухучёт, финансы

$250
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен11 заявок249 просмотров
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Тема: Управление финансовыми рисками на предприятии

объём 75-80 листов

анализ отчётности предприятия за 3 года

Приложения - отчётность, образцы первичных документов

срок 20 дней

13 лет назад
bb474
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
r-alena
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$170
14 дней
Проект выполнен оперативно и с высоким качеством. Сотрудничаю с Еленой не первый раз и готов рекомендовать другим заказчикам!
Спасибо Сергею за взаимовыгодное сотрудничество, надеюсь на его продолжение
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