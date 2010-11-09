Диплом, бухучёт, финансы

Курсовой проект по экономике предприятия Объём работы 30 страниц. В работе 2 части:теоритич. и практич. Введение, заключение, список литературы обязателен. Список литературы не менее 20 источников. Оригинальность работы 90% . Ссылки не реже чем на каждой второй странице. Требуется грамотный специалист, действительно ...
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Тема: Управление финансовыми рисками на предприятии
объём 75-80 листов
анализ отчётности предприятия за 3 года
Приложения - отчётность, образцы первичных документов
срок 20 дней
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