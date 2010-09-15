Курсовая по теории потребкооперации

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки97 просмотров
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На тему Состояние и перспективы развития сертификации продукции и услуг в Росии.

объем 20 страниц

требований нет никаких.

срок до 17.09.

планируемый бюджет 200 р.

13 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
56 отзывов(-3)