Реферат по бух. учету

Необходим курсовой такой же как и в прикреплённом файле, только с другими данными. Задание на выполнение курсового проекта по основаниям и фундаментам "основания и фундаменты промышленных зданий" заочной формы обучения 1.географический пункт строительства- таллин 2.вариант объемно-планировочного решения здания ...