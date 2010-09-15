Реферат по бух. учету

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка129 просмотров
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1.Сущность структура и классификация расходов и доходов.

2. Нормативно-правовое обеспечение бюджетного учета.

3. Учет доходов и расходов в медицинском учреждении и их анализ

срок до 16.09 5-00 МСК

13 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
56 отзывов(-3)