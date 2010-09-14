Курсовая Основания и фундаменты задания (ИГОФ).

Необходим курсовой такой же как и в прикреплённом файле, только с другими данными.

Задание на выполнение курсового проекта по основаниям и фундаментам "основания и фундаменты промышленных зданий" заочной формы обучения

1.географический пункт строительства- таллин

2.вариант объемно-планировочного решения здания - 13

3.инженерно-геологические условия площадки строительства:

-номера инженерно-геологических элементов разреза (сверху вниз):

№ 5

№ 10

№17

-уровень грунтовых вод 5 (м)

4.выполнить расчет оснований и фундаментов для всех колонн любого рядового поперечника здания (оси 2-7), а также для одной из угловых колонн (Ф-1 или Ж-1) по выбору студента.