Реферат по энергетике

Два вопроса:

1. Вопросы энергосбережения и энергосберегающие технологии на предприятии (Республика Беларусь)

2. Суточные графики P и Q (активной и реактивной мощности). Снятие летних и зимних суточных P и Q графиков электрических нагрузок следующих дней недели пн, ср, пт, сб, вс. Представить графики в отчете Word и отдельно в Excel.

антиплагиат не важен, литературу откуда будете катать указать.

Графики можно выдумать – взять книжные данные, сделать разброс процентов 10-20 (данные должны сниматься каждый час). Написать что информация снималась на подстанции 110/10кВ по телемеханике с ячейки 10кВ. Нагрузку показать в амперах (ток). Максимум нагрузки – порядка 150 А

обьем от 15 стр. 14 шрифт, таймс, полуторный интервал.