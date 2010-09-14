Эта работа практически нужна в доработке, но фирму надо оставить. Общие сведения по компании скажу, если договоримся о работе. вышлю на почту методичку, курсовую и рецензию.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Курсовая Социальная работа.
Оформление работы строго по методичке.
Объем 30-35 страниц.
Методичка прилагается.
Введение, заключение, список литературы обязателен.
Список литературы не менее 20 источников.
Сноски на литературу не менее чем на каждой второй странице работы.
Оригинальность работы 90% .
Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.
В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.
Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.
Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ого месяцев.
Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.
Срок сдачи работы до 28.09.2010 до 12 часов дня МСК.
В заявке указывайте Вашу цену, сроки, какой опыт работы по данной теме.
Планируемый бюджет работы 600 руб.
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