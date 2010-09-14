Курсовая Социальная работа.

Оформление работы строго по методичке.

Объем 30-35 страниц.

Методичка прилагается.

Введение, заключение, список литературы обязателен.

Список литературы не менее 20 источников.

Сноски на литературу не менее чем на каждой второй странице работы.

Оригинальность работы 90% .

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ого месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.

Срок сдачи работы до 28.09.2010 до 12 часов дня МСК.

В заявке указывайте Вашу цену, сроки, какой опыт работы по данной теме.

Планируемый бюджет работы 600 руб.