Две курсовые по маркетингу

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Темы:

1. Сегментация рынка и ее специфика (в различных отраслях и сферах деятельности: услуги, торговля, общественное питание, бан-ковская деятельность, туризм и др.).

2. Оценка эффективности мероприятий по стимулированию сбы-та товара (в различных отраслях и сферах деятельности: услуги, тор-говля, общественное питание, банковская деятельность, туризм и др.).

план,методичка есть.

писать можно на примере любого предприятия . антиплагиант 85%.

13 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
56 отзывов(-3)
Выбранный исполнитель
MarryVar
Мария 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад
$17
2 дня
Мария выполнила работу качественно, точно в срок.Спасибо большое, рекомендую всем как хорошего специалиста.
Татьяна очень приятный заказчик! Оплата - вовремя, требования - четкие. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!