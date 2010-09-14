Курсовая по деталям машин

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Доброе утро уважаемые фрилансеры!! Нужно выполнить курсовую работу.

тема проекта: Проектирование и исследование машинного агрегата.

Требования: пояснительная записка объемом около 30 страниц и 4 чертежа.

1 лист:кинематическое и динамическое исследование компрессора (лист

формата А1) 2 лист:сборочный чертеж редуктора (лист формата А1) листы

3-4:рабочие чертежи тихоходного шкива и быстроходного вала

редуктора(форматы А2 и А3)

Сроки и цену писать на [email protected]

13 лет назад
-Gast-
Иван 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад