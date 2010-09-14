Курсовая по деталям машин

Предмет – Прикладные математические методы в статистической радиотехнике Срок – 16 сентября Задание в прикрепленном архиве. Пишите сразу цены, чтобы проще было выбрать исполнителя.
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Доброе утро уважаемые фрилансеры!! Нужно выполнить курсовую работу.
тема проекта: Проектирование и исследование машинного агрегата.
Требования: пояснительная записка объемом около 30 страниц и 4 чертежа.
1 лист:кинематическое и динамическое исследование компрессора (лист
формата А1) 2 лист:сборочный чертеж редуктора (лист формата А1) листы
3-4:рабочие чертежи тихоходного шкива и быстроходного вала
редуктора(форматы А2 и А3)
Сроки и цену писать на [email protected]
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