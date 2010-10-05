Курсовая работа по ОНОТ

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Написать курсовую работу с практической частью. Предмет: ОНОТ. Тема:Организация и оплата труда на посеве . Методичка есть. Срок - неделя

13 лет назад
einsteindiploms
Валерий 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
kirishok
Кира 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
4 отзыва
13 лет назад
$35
5 дней
Работа была сделана на высшем уровне,качественно и в срок. Оперативно были внесены необходимые изменения в проект, не предусмотренные заданием.Всегда буду обращаться к этому автору.