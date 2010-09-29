Курсовая - пед. психология (для Н. Злыгостевой)

$33
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен5 заявок164 просмотра
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Задание в прикрепленном файле

Оригинальность от 85%

срок 25 сентября 2010 года

цена 1000 рублей

оплата wmr

13 лет назад
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
Zlata_RUAF
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$32
3 дня
Отличная работа, хороший анализ. Очередное спасибо
Побольше бы всем таких заказчиков, как Елена! Спасибо, как обычно - приятно сотрудничать!