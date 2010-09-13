[Курсовая] Цена товара, ее функции. Виды цен.

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Кол-во страниц 25

Источник - 15 книг

Шрифт 14 Times New Roman межстрочный интервал 1,5

Введение - актуальность, цель, задачи

2 главы - Выводы (теория)

- Рассмотрение вопросов (практика с примерами)

Заключение

Жду ваших цен. Срок месяц

13 лет назад
rezakxwave
Андрей 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
natasha541
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$20
10 дней
Курсовая была написана за 2 дня, большое спасибо!
Андрей корректный и честный заказчик, с ним приятно работать. Желаю ему успехов и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.