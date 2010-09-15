Эссе по бюджетированию

Написать эссе на 3-5 страниц по финансовому планированию и бюджетированию до вечера воскресенья-утра понедельника, на любую из предложенных тем.

1. бюджетирование на основе бизнес процессов

2. бюджетирование на основе финансовой структуры

3.Взаимосвязь финансового планирования и финансовой стратегии

4.Стратегически, тактические и оперативные бюджеты: цели и задачи, объекты бюджетирования, ключевые бюджетные показатели

Главное чтобы текст был написан по делу.