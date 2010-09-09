Курсовая по высшей математике

Темы: 1. авторская модальность в поэтических текстах м.цветаевой. 2. "Новое решение проблемы "отцов и детей" в книгах: Д. Самойлова "Сны об отце", В. Амлинского "Оправдан будет каждый" и Ю. Нагибина "Встань и иди" срок 26 вечер
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Требуется написать курсоую работу по высшей математике тема "Анализ структуры спектральных фракталов"
работа теоретическая.
плана нет.
срок сдачи 14.09 10-00 МСК.
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