Отчет по практике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт6 заявок138 просмотров
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Нужно проанализировать кредитоспособностью юридического лица на примере предприятия.это отчет по практике.данные будут отправленны на почту..срок желательно до 10.09 , но можно до 12.09 время 08-00 МСК

13 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
56 отзывов(-3)