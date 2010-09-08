Реферат информатика

Тема: физико - химические основы производства смолодоломитовых огнеупоров курсовая работа, 20-25 стр. Разделы работы: 1.определение эксплуатационных свойств огнеупоров(температура применения,прочность при нагревании, контактная среда, термостойкость, температура начала деформации под нагрузкой) и области применения исследуемых огнеупоров. 2. технологическая схема ...
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