Начертательная геометрия

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Начертательная геометрия

Курсовая работа

тема: Моделирование

Требование: умение работать в Автокаде

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13 лет назад
trujenik
Бинеева 
51 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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