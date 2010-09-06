Медицинское товароведение Курсовая

Курсовая работа по логистике: Объём 30-35 страниц. Введение, заключение, список литературы обязателен. Список литературы не менее 25 источников. Оригинальность работы 90% . Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине. В заявке указывайте Ваш опыт работы ...