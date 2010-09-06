Две Курсовые

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Надо сделать 2 курсовые работы.

Курсовой проект.

1. Дать схему структурную электрическую.

2. Схему электрическую функциональную.

3. Структурную функциональную прибора.

4. Электрическую принципиальную.

Для схемы печатную плату, чертежи.

5. Чертеж детали.

6. Сборочный чертеж.

7. Чертеж общего вида.

8. Пояснительная записка.

Задание по ссылке http://depositfiles.com/files/hbhl4m2ki

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13 лет назад
maksimkatalog
Россия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад