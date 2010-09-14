Курсовая по экономике

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Предмет: Экономика

Тема или краткое описание работы: Нужно выбрать тему для последующего анализа и нахождения способа ее решения

Количество страниц: Не меньше 10-15

Срoк сдачи: 14.09.2010

Вид работы: Курсовая

Дополнительные требования: Нужно найти тему для исследования. Найти проблему анализировать ее и придумать решение.

Желательно писать сразу на английском или можно на русском, а я потом переведу. Есть пример выполнения(на английском). 10мегов pdf могу кинуть в личку

13 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
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