Курсовая по экономике

Нужно подготовить ответы на след вопросы: 1)Философия культуры Шпенглера и современные концепции культурной самобытности. 2)человек и история в концепции Бердяева 3)Концепция исторического прогресса и ее критика. 4) Образ истории в работе Ястерса "Смысл и назначение истории. Понятие ...
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Предмет: Экономика
Тема или краткое описание работы: Нужно выбрать тему для последующего анализа и нахождения способа ее решения
Количество страниц: Не меньше 10-15
Срoк сдачи: 14.09.2010
Вид работы: Курсовая
Дополнительные требования: Нужно найти тему для исследования. Найти проблему анализировать ее и придумать решение.
Желательно писать сразу на английском или можно на русском, а я потом переведу. Есть пример выполнения(на английском). 10мегов pdf могу кинуть в личку
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