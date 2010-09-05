Необходимо выполнить курсовую по материаловедению

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Вид работы: Курсовая работа (практика)

предмет: Матеріалознавство

тема: Обґрунтування вибору і вивчення будови і властивостей матеріалу для виготовлення … (спідниці, жакету, костюму)

сроки: Вступ, Вибір та характеристика моделі швейного виробу, вибір та характеристика вимог до матеріалів для виробу - до конца недели, все курсовой срок – 30.09

дополнительно: см.Методичку http://ifolder.ru/19181238

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13 лет назад
vladaley
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Была
год назад
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