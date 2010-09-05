Курсовая государственное и муниципальное управлен.

Нужно сделать практику к курсовой работе вот тема: проект мероприятий по снижению себестоимости предприятий общественного питания. Нужна только практика. Теоретическую часть прикрепляю. Проставляйте согласие, если уверены в своих силах. Методички нет, пожеланий тоже. Пишем на свое усмотрение. Срок - ...