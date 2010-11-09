Диплом, криминалистика

$250
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен9 заявок202 просмотра
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Тема: Расследование преступлений связанных с оборотом наркотиков в местах лишения свободы

Срок 14 дней.

Есть утверждённый план.

13 лет назад
bb474
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
aksi1
Мария 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$200
14 дней
Мария выполнила проект вовремя и с высоким качеством. Сотрудничаем уже не первый год и ни одного косяка!! Всегда отличное качество и пунктуальное соблюдение сроков!
+ 10, отличный заказчик. это подтвердят все фрилансеры, которые с ним сотрудничают.
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