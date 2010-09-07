Написать эссе

$7
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки104 просмотра
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Написать эссе на 3-5 страниц по теории систем до утра вторника, темы:

1. История возникновения и развития теории систем

2. Мат. методы в теории систем

3. Системный подход в экономике

4.Системный подход в принятии решений

5. Исследование достижений теории систем в информационных технологиях.

Главное чтобы текст был написан по делу.

13 лет назад
alexh74
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
127 отзывов
Выбранный исполнитель
EsinSergey
53 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$7
1 день
Эссе было написано вовремя в соответствии со всеми требованиями, буду обращаться еще.
Рекомендую Александра как добросовестного и порядочного заказчика.