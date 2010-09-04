Реферат по психологии

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РЕФЕРАТ по психологии организации. теоритическая часть есть нужна практическая. есть три варианта нужно по одному проработать.

1. провести социометрическое исследование в трудовом коллективе. составить социограмму и социоматрицу. сделать общий вывод и рекомендации для работы с этим коллективе.

2. с помощью методики: "диагностика лидерских способностей" определить уровень развития способностей у 2-х человек. составить протоколы, выводы по каждому и рекомендации.

3. провести диагностику социально психологического климата в группе по 3-ем основным компонентам: эмоциональным, поведенческим, когнитивным. разработать рекомендации по улучшению климата по каждому компоненту.

13 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
56 отзывов(-3)
Выбранный исполнитель
Onli-ok
50 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$12
1 день
Было приятно работать: четкая задача, своевременная оплата, приятное общение. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!!!