РЕФЕРАТ по психологии организации. теоритическая часть есть нужна практическая. есть три варианта нужно по одному проработать.

1. провести социометрическое исследование в трудовом коллективе. составить социограмму и социоматрицу. сделать общий вывод и рекомендации для работы с этим коллективе.

2. с помощью методики: "диагностика лидерских способностей" определить уровень развития способностей у 2-х человек. составить протоколы, выводы по каждому и рекомендации.

3. провести диагностику социально психологического климата в группе по 3-ем основным компонентам: эмоциональным, поведенческим, когнитивным. разработать рекомендации по улучшению климата по каждому компоненту.