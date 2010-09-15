Реферат по экономике природопользования

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Дисциплина: экономика природрпользования.

тема: экономические методы охраны окружающей среды в зарубежных странах.

срок: 8 сентября.

кол-во страниц: 15-20 стр.

методички нет.

13 лет назад
univer911
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Ognik
Олег 
49 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$10
4 дня
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