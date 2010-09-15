Реферат по экономике природопользования

Здраствуйте. Требуется написать курсовой проект оказания услуг для людей с ограниченными возможностями (на примере Департамента соц. защиты Сахалинской области). обьем - около 30 стр. Цена и сроки - от Вас.
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Дисциплина: экономика природрпользования.
тема: экономические методы охраны окружающей среды в зарубежных странах.
срок: 8 сентября.
кол-во страниц: 15-20 стр.
методички нет.
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