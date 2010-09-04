Курсовая работа. Дисциплина-Гражданское право. Тема: "Охрaна наслeдства в грaжданском прaве". Составная часть- теоретический и эмперические разделы. В эмпирическом разделе должны быть примеры из практики. Как действительно осуществляется защита наследства в РФ, положительный и отрицательный опыт. Объем- не более 30 ...