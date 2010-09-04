Курсовая по экономике

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Тема: управление товарными запасами

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ

1.1. Понятие и виды запасов

1.2. Политика управления запасами

2. УПРАВЛЕНИЕ ТОВАРНЫМИ ЗАПАСАМИ В ТД «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»

2.1. Краткая характеристика ТД «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»

2.2. Оценка состояния и эффективности использования товарных запасов ТД «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»

3. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРНЫМИ ЗАПАСАМИ В ТД «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

нужно сделать 2 и 3 главу.

общей объем двух глав 20-25 стр.

13 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
56 отзывов(-3)
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