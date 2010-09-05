Редактирование курсовой

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Нужно отредактировать готовую курсовую по замечаниям преподавателя. тема:КОНЦЕПЦИЯ NPM В СОВРЕМЕННОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ, предмет: государственное и муниципальное управление. Срок 06.09.10.

13 лет назад
sussy
Агата 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад