Практическая часть к курсовой работе

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрытнет заявок162 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать практику к курсовой работе вот тема: проект мероприятий по снижению себестоимости предприятий общественного питания. Нужна только практика.

Теоретическую часть прикрепляю.

Проставляйте согласие, если уверены в своих силах.

Методички нет, пожеланий тоже. Пишем на свое усмотрение.

Срок - 06.09.10.

13 лет назад
sussy
Агата 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад