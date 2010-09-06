Практическая часть к курсовой работе

Нужно сделать практику к курсовой работе вот тема: проект мероприятий по снижению себестоимости предприятий общественного питания. Нужна только практика.

Теоретическую часть прикрепляю.

Проставляйте согласие, если уверены в своих силах.

Методички нет, пожеланий тоже. Пишем на свое усмотрение.

Срок - 06.09.10.